Örtü yangınında 5 dönüm alan zarar gördü - ÇANAKKALE
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Örtü yangınında 5 dönüm alan zarar gördü - ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan örtü yangınında içerisinde çam ve zeytin ağaçları bulunduğu 5 dönümlük alan zarar gördü.

27.07.2020 18:26 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:06

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan örtü yangınında içerisinde çam ve zeytin ağaçları bulunduğu 5 dönümlük alan zarar gördü.

Kiremitoba Mahallesi Yalakkaya mevkisinde çıkan yangına Ezine Orman İletme Şefliği ve Ezine Belediyesi İtfaiyesine bağlı, 2 arazöz, 2 su ikmal, 1 yangın ilk müdahale aracı ve 1 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Yangında içerisinde çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu 5 dönüm alan zarar gördü.

Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan da yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde inceledi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Örtü yangınında 5 dönüm alan zarar gördü - ÇANAKKALE

Kaynak: AA

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