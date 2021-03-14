Örtü yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

Örtü yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

KARABÜK - Karabük'te yaklaşık 10 dönüm alanda çıkan örtü yangını bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre 5000 evler mezarlığının üst tarafında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde örtü yangını çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve orman işletme ekiplerine bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM