Örtü yangınında 10 dönüm alan zarar gördü
14.03.2021 14:50 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:19
Örtü yangınında 10 dönüm alan zarar gördü Karabük'te yaklaşık 10 dönüm alanda çıkan örtü yangını bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Örtü yangınında 10 dönüm alan zarar gördü
KARABÜK - Karabük'te yaklaşık 10 dönüm alanda çıkan örtü yangını bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre 5000 evler mezarlığının üst tarafında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde örtü yangını çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve orman işletme ekiplerine bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM