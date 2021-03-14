Örtü yangınında 10 dönüm alan zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Örtü yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

14.03.2021 14:50 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:19

Örtü yangınında 10 dönüm alan zarar gördü Karabük'te yaklaşık 10 dönüm alanda çıkan örtü yangını bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Örtü yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

KARABÜK - Karabük'te yaklaşık 10 dönüm alanda çıkan örtü yangını bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre 5000 evler mezarlığının üst tarafında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde örtü yangını çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve orman işletme ekiplerine bildirdi.

Örtü yangınında 10 dönüm alan zarar gördü
Örtü yangınında 10 dönüm alan zarar gördü
Örtü yangınında 10 dönüm alan zarar gördü
Örtü yangınında 10 dönüm alan zarar gördü
Örtü yangınında 10 dönüm alan zarar gördü
Örtü yangınında 10 dönüm alan zarar gördü
Örtü yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ayşe Keşir Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Deniz Çakır Nükhet Duru Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Örtü yangınında 10 dönüm alan zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 15:22:57. #1.16#
title