Örtü altı yetiştiriciliğinden Ordu ekonomisine yıllık 30 milyon lira katkı sağlanıyor

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, "Kent genelinde kurulan seralarla kış sezonu marul, ıspanak, yeşil soğan, diğer mevsimlerde ise domates, hıyar, taze fasulye, biber gibi ürünler yetiştirilerek ilimiz ekonomisine yıllık tahmini 30 milyon lira gelir sağlanıyor.

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, "Kent genelinde kurulan seralarla kış sezonu marul, ıspanak, yeşil soğan, diğer mevsimlerde ise domates, hıyar, taze fasulye, biber gibi ürünler yetiştirilerek ilimiz ekonomisine yıllık tahmini 30 milyon lira gelir sağlanıyor." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine, kentin ana ürünü fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için yapılan çalışmaların yanı sıra kırsal alanda da gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bunlardan birisinin de örtü altı yetiştiriciliği olduğuna işaret eden Yılmaz, Ordu'da örtü altı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmaların son yıllarda artarak devam ettiğini aktardı.

Yılmaz, örtü altı yetiştiriciliğini teşvik ederek üretim desenini daha da zenginleştirmek, birim alandan kaliteli ve yüksek verim almak ve üreticilerin gelirlerini artırmak amacıyla projeler uygulandığını kaydederek, şöyle devam etti:

"İlimizde örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında üreticilerimizin atıl seralarını aktif hale getirmek için sebze fidesi ve sera naylonu konularında destekler verildiğini belirtmiştir. Ayrıca 2016-2020 yılları arasında Bakanlığımızın Bitkisel Üretimi Geliştirme Projeleri ve Genç Çiftçi Projelerinin yanı sıra Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen projelerle sera mevcudumuz artmış, TÜİK verilerine göre 2015 yılında 198 dekar olan örtü altı alanımız 2020 yılında 274 dekara ulaşmış, şu an yapımları devam eden DOKAP destekli seraların tamamlanmasıyla toplam örtü altı alanımız 286 dekara ulaşacaktır."

Kurulan bu seraların ilin ekonomisine ciddi anlamda katkı sunduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Kent genelinde kurulan seralarla kış sezonu marul, ıspanak, yeşil soğan, diğer mevsimlerde ise domates, hıyar, taze fasulye, biber gibi ürünler yetiştirilerek ilimiz ekonomisine yıllık tahmini 30 milyon lira gelir sağlanıyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Ordu'da iklim koşullarının örtü altı yetiştiricilik için elverişli olduğunu belirterek, "Örtü altı yetiştiriciliği yapmak için iklim özellikle sahil şeridinde elverişli olup hem üretici hem de tüketici açısından düşünüldüğü takdirde örtü altı sebze yetiştiriciliği ilimiz için hem fırsat hem de ihtiyaç." dedi.

Yılmaz, seracılığın yaygınlaştırılarak ildeki üreticilerin gelirlerini artırmaya yönelik projelerin süreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay