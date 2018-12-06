Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü Kızılcahamam'da

Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü futbolcu ve yöneticileri Kızılcahamam ilçesine geldi.

İlçeye gelişlerinde önce Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Seyhan Akışka'yı ziyaret eden futbolcular, daha sonra Kızılcahamam Rıza Doğan Kapalı Spor Salonu'na geçerek burada Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Yüksek Okul öğrencileriyle futbol maçı yaptı.