Ortopedik sorunların en büyük sebebi; obezite ve yürümemek



İSTANBUL - Uluslararası katılımlı 2. Bezmialem Ortopedi Buluşması'nda konuşan Prof. Dr. İbrahim Tuncay, günümüzün en büyük problemlerinden biri olan obezitenin ortopedik sorunları da beraberinde getirdiğini söyleyerek bu konuda yürüme eyleminin daha fazla yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Dünya genelinde yaşlanan nüfusun giderek artması, şehir hayatının sağlık üzerine yoğun etkileri ve sağlık ile yaşam kalitesi arasındaki bağ, ortopedi alanının da önemini her geçen gün daha da fazla arttırmaktadır. Bu nedenle özellikle erişkin yaş eklem rekonstrüksiyonu ve protez cerrahisinde yaşanan güncel gelişmelerin ele alınması ve yeniden değerlendirilmesi adına Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin öncülüğünde ulusal ve uluslararası alandan bilim insanlarının katıldığı 2. Bezmialem Ortopedi Buluşması düzenlendi. Konferansta dünyada ve ülkemizde tıbbın en hızlı gelişen dallarından biri olan Ortopedi ve Travmatoloji alanında omuz, diz, kalça protez teknikleri ve teknolojisinde güncel cerrahi teknikler ve vaka tartışmaları yapıldı. Ayrıca 200'ü aşkın bilim insanının katılım gösterdiği toplantıda çok değerli bilim insanları gerçekleştirdikleri sunumlar ile tecrübelerini ve cerrahi operasyonlarını videolar ile komplike vakalar üzerinden paylaştılar.

Ortalama yaş ömrünün artması ile birlikte artık yaşlanan vücudun en önemli sorunlarından bir tanesinin de eklemler olduğuna dikkat çeken Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Tuncay, "Önceden 50 yaşın üzerindeki insanlara yaşlı derdik. Çünkü ortalama yaş ömrümüz 50'nin biraz üzerindeydi. Şimdi ise bu rakam 70'lerin üzerine çıktı. Yaşımız ilerledikçe bütün organlarımız da ömürlerini tamamlıyor. Özellikle kalça ve diz gibi bütün vücut ağırlığımızı taşıyan ve bütün vücudumuzu yüklenen eklem zamanla yıpranıyor ve aşınıyor. Tedavide ameliyat öncesi çok çeşitli basamaklar var. Fakat aşınma derecesi arttığında yapılacak tedavi o eklemin değiştirilmesi yani protez ya da artoplasti uygulamasıdır. Tabi teknoloji çok ilerledi. Şuandaki artoplasitlerle hastaların memnuniyet oranları ve sağ kalımları yüzde 90'ların üzerindedir." şeklinde konuştu.

"En azından yürümeliyiz"

Bununla birlikte obezite ve hareketsizliğin de ortopedik sorunları ortaya çıkardığına vurgu yapan Prof. Dr. İbrahim Tuncay, "En basitinden yürümeliyiz" diye uyarıda bulunarak, "Günümüzün en önemli problemi obezite. Bunun nedeni ise aktivite azlığı. Herkesin elinde bir akıllı telefonu var. Çok şükür ki şuanda 10 bin adım modası var. 10 bin gibi bir hedef konuldu. Yürümemiz gerekiyor. Her taraf yiyeceklerle dolu ve ister istemez çok fazla yiyoruz. Fakat yeterince yürümüyoruz ve aktivite gerçekleştirmeliyiz. Yürümeyince de obezite sorunu ortaya çıkıyor ve bu sorun bütün organizmayı olumsuz etkiliyor. Diğer taraftan kas ve iskelet sistemi de etkileniyor. Mutlaka aktivite yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Ortopedi alanında ortalamanın çok üzerindeyiz"

Son olarak da Türkiye'deki ortopedi alanındaki gelişmelerden bahseden Prof. Dr. İbrahim Tuncay, "Türk bilimi, tıbbı ve ortopedisi olarak ortalamanın çok üzerindeyiz. Dünyada en ileri teknoloji ile neler yapılıyorsa en az onlar kadar başarılıyız. Bunun yanı sıra asıl hedeflerin, ilerleme, deneyler ve yeni cihazlar geliştirme üzerine olmalıdır" diyerek sözlerini tamamladı.