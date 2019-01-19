Ortopedi Uzmanının Hobi Merakı

Samsun'da bir hastanede doktorluk yapan Burak Tuna, mesleğinin dışında hobi olarak ilgilendiği müzik, marangozluk, resim yapma, fotoğrafçılık ve motosiklet tutkusuyla dikkati çekiyor.

Yaklaşık 20 yıldır Samsun'da yaşayan, Gazi Devlet Hastanesinde ortopedi uzmanı olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası İran asıllı Türk vatandaşı Burak Tuna, mesleğinin yoğun stresini atmak için çeşitli hobilerle ilgileniyor.

İkamet ettiği apartmanın altında hobileriyle ilgili atölye oluşturan Tuna, burada ortopedik malzemelerin yanı sıra ağaçtan süs eşyaları, yüzük, ev eşyaları ile resim yapıyor.

Faklı müzik türleriyle de ilgilenen, piyano ve gitar çalan Tuna, doğa özlemini ise kros motosikletiyle ormanlarda gezinti yaparak ve fotoğraf çekerek gideriyor.

Tuna, görev yaptığı hastaneye de zaman zaman motosikletle gidip geliyor.

"Hobilerle ilgilenmek terapi gibi geliyor"

Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda geçirdiği bir trafik kazası sonrası dizinden yaralandığını, kendisini tedavi eden doktordan etkilenerek ortopedi hekimi olmaya karar verdiğini söyledi.

Mesleğini severek yaptığını dile getiren Tuna, "Stresli bir mesleğimiz var. Çok yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Bu stresli tempoda mümkün olduğu kadar kendimize vakit ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Belli hobilerim var, onlarla ilgileniyorum. Hafta sonları veya akşamları vakit bulabilirsem hobilerimle uğraşıyorum. Bu, bir miktar stresimi alıyor." dedi.

Motosiklet, fotoğrafçılık, müzik ve marangozlukla uğraştığını anlatan Tuna, şöyle devam etti:

"Marangozluk aslında bizim mesleğimize çok benziyor. Biz de bir bakıma insan marangozuyuz. Kemikleri yerine getir, monte et, yerleştir... Ahşap da canlı, onun üzerinde çalışırken de çok dikkatli olmak gerekiyor. Ayrıca vazgeçemediğim bir motosiklet sevdam var. Yıllardır kullanıyorum. Şehir işi, şehir dışı turlar oluyor, yurt dışına gittiğim oldu. Kros motosikletimle dağa çıkıyoruz. Doğada stres atıyoruz."

Tuna, atölyesinde çalışırken birçok şeyi kafasından attığını, bunun kendisine terapi gibi geldiğini vurguladı.

Herkese bir hobiyle ilgilenmeyi öneren Tuna, "Hobiler sayesinde insan kendine zaman ayırıyor. Bu sayede beyin dinleniyor ve daha sağlıklı kararlar verilebiliyor. Kendinize vakit ayırınca psikolojik olarak güçleniyorsunuz." ifadesini kullandı.

Tuna, müziğe lisedeyken başladığını belirterek, "Aslında benim branşım flamenko gitar. Piyano da çalıyorum. Zaman zaman pop çalışıyorum. Müziği çok seviyorum. Çevremdekiler hobilerimi gördüklerinde şaşırıyor. Beni doktor olarak gördükleri için sadece mesleğimi bekliyorlar ama benim o mesleği iyi icra etmek için bu tür şeyler gerekli. Yeni arkadaşlar kazanıyorsunuz. Paylaşacağız şeyler çoğalıyor." diye konuştu.

"İyi bir sosyal hayatla birlikte meslek sahibi olmak önemli"

İnsanların stres kaynaklarını biriktirmemesi gerektiğini vurgulayan Tuna, şunları kaydetti:

"İki kız çocuk babasıyım. Sürekli ders çalıştıklarını görüyorum ama hayatlarında sadece bu olmayacak. Aslında iyi bir meslek sahibi olmak değil, bence iyi bir sosyal hayatla birlikte meslek sahibi olmak önemli. Sosyal hayatın ne kadar önemli olduğunu araştırmalar gösteriyor. Mutlu olan insan, mesleğinde de başarılı olur. Çocuklarımız çalışsın. Vakit buldukça da birkaç hobi öğrenip mesleğin stresini atsınlar. Ben de çocuklarımı sosyal olarak yetiştirmeye çalışıyorum."

Kaynak: AA