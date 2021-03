Ortodontik diş tedavisinde yeni yöntem: telsiz ortodonti

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ortodontik tedavi yöntemlerinde yeni yaklaşımlardan birisi olan 'telsiz ortodontinin' modern bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Bahar Pehlevan, "Telsiz ortodonti tedavisi, üç boyutlu bilgisayar teknolojisi ile kişiye özel olarak tasarlanan ve dişlerdeki çapraşıklıkları düzeltmeyi sağlayan bir tedavi yöntemidir" dedi.

Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Bahar Pehlevan, "Telsiz ortodonti tedavisinin üç boyutlu bilgisayar teknolojisi ile kişiye özel olarak tasarlanan ve dişlerdeki çapraşıklıkları düzeltmeyi sağlayan modern bir tedavi yöntemi. Bu yöntemle öncelikle ağız içi ölçülerin alınması ya da üç boyutlu tarayıcılar ile ağız içi tarama yapılmasını takiben kayıtlar bilgisayar ortamına aktarılır. Bilgisayar programı aracılığı ile dijital ortamda hekimin talimatları doğrultusunda tedavi planlanması yapılarak dişler gelecekleri son konuma göre hareket ettirilir. Planlanan diş hareketlerine göre üç boyutlu yazıcılar aracılığı ile kişiye özel şeffaf plak dizileri üretir. Üretilen her plak dişler üzerine, yapıştırılan ataşmanlar aracılığı ile belirli miktarda kuvvet uygular. Bu sayede dişlerde hareket sağlanır ve çapraşıklıklar düzeltilir" şeklinde konuştu.

"GÜNLÜK HAYATI ETKİLEMEDEN KONFORLU BİR TEDAVİ DENEYİMİ SUNAR"

Plakların en önemli avantajının oldukça ince ve şeffaf bir termoplastik bir maddeden üretilmesi sayesinde, neredeyse hiç görünmemesi olduğunu ifade eden Dr. Pehlevan, "Telsiz ortodonti tedavisi diş tellerine nazaran daha estetik bir tedavi yöntemidir. Takıp çıkarılabilir olması ile yeme içme kısıtlamalarına gerek kalmaz. Günlük hayatı etkilemeden konforlu bir tedavi deneyimi sunar. Teller ve braketler olmadığından ağız içi yaralanmalara neden olmaz. Diş fırçalama daha etkin bir şekilde yapılabildiğinden çürük oluşma riski azalır. Tedavi dijital ortamda tasarlandığından öngörülen tedavi sonucu yani dişlerinizin geleceği son konum tedavi başlangıcında görülebilir" diye konuştu.

"1 HAFTA İLE 10 GÜN ARASINDA DEĞİŞEN SÜRELERDE KULLANIMI TAVSİYE EDİLİYOR"

Dr. Pehlevan, "Hekimler tarafından tedavi planlaması doğrultusunda hastalar için bir randevu takvimi oluşturuluyor. Her randevuda hastaya belirli sayıda plak teslim ediliyor. Rutin kontroller yapılarak her plağın planlanan diş hareketlerine göre hekimin talimatları doğrultusunda, 1 hafta ile 10 gün arasında değişen sürelerde kullanımı tavsiye ediliyor. Her plakta planlanan diş hareketinin elde edilebilmesi için hastaların plakları günde ortalama 20 ila 22 saat takması öneriliyor. Yeme-içme sırasında plakların çıkarılması ve diş fırçalama ardından tekrar takılmasının gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı