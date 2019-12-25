Ortodoks ve Katolikler arasındaki farklar nedir?
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Ortodoks ve Katolikler arasındaki farklar nedir?

Doğu kiliseleri ve Batı kiliseleri olarak 1054 yılında ikiye ayrılan Ortodoks ve Katolikler arasında temelde çok büyük farklılıklar bulunmuyor.

25.12.2019 08:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 08:24
Ortodoks ve Katolikler arasındaki farklar nedir?

Doğu kiliseleri ve Batı kiliseleri olarak 1054 yılında ikiye ayrılan Ortodoks ve Katolikler arasında temelde çok büyük farklılıklar bulunmuyor.



Katolik ve Ortodoksların bölünmesinde doktrinsel ve teolojik ihtilafların yanı sıra tarihi, idari, siyasi ve sosyal kültürel tartışmalar etkili oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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