ORTEM Elektronik, sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla siperli maske üretimine başladı United Group'un teknoloji alanında faaliyet gösteren markalarından ORTEM Elektronik, koronavirüsle mücadelede gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla siperli maske üretimine başladı.

United Group'un teknoloji alanında faaliyet gösteren markalarından ORTEM Elektronik, koronavirüsle mücadelede gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla siperli maske üretimine başladı.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle tedavi işlemlerinde yoğun çaba gösteren sağlık çalışanlarına bir destek de entegre tesis yönetim hizmetleri, güvenlik, profesyonel temizlik, inşaat, otomotiv ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren United Group'tan geldi.

United Group'un teknoloji alanında faaliyet gösteren markalarından ORTEM Elektronik tarafından yapılan yazılı açıklamada, 3D yazıcılar sayesinde sağlık çalışanlarını virüsten korumak için kullanabilecekleri siperli maskeler üretilmeye başlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Sağlıkçılara tam destek" diyerek günlük maske üretimine gönüllülük esasıyla başlayan ve üretim tesislerinin bulunduğu Bilişim Vadisi ile birlikte gönüllü olarak iş başı yapan ORTEM Elektronik ekibinin, 3D yazıcılarla bir haftalık yoğun ve vardiyalı çalışmalar sonucunda günlük 100-150 adet siperli maske üretimiyle çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Yüksek kaliteli malzemeler ile üretilen siperli maskeler, piyasadaki diğer maskelere oranla daha dayanıklı ve ergonomik olduğundan sağlık çalışanlarına uzun mesai saatleri boyunca fayda sağladığı bilgisine yer verilen açıklamada, günlük 1000 adet siperli maske üretiminin hedeflendiği kaydedildi.

Üretilen maskelerin, ihtiyaç durumlarına göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Baş Hekimliği, Gebze Devlet Hastanesi, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İGA (İstanbul Havalimanı) gibi insan yoğunluğunun ve dolayısıyla virüs riskinin en çok bulunduğu tesislere ücretsiz teslim edileceği belirtilen açıklamada, "Dünyadaki yayılma ve olumsuz etki oranına kıyasla, ülkemizde çok daha sıkı önlemler alınması, toplumu desteğe yönelik tüm imkan sahiplerinin sorumluluk almasıyla birlikte bu krizin üstesinden geleceğimize inanıyor ve bu inançla çalışmalarımıza devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: AA