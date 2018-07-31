Ortega: Bu Bir Darbe Girişimi, Sokaktaki Silahlı Maskeli Kişiler Gönüllü Polislerimiz

Orta Amerika ülkesi Nikaragua, yaklaşık üç aydır hükümet karşıtları ve güvenlik güçleri arasında kanlı çatışmalara sahne oluyor.

Ancak şiddetin dozunu artıran tek neden güvenlik güçlerinin sert müdahalesi değil, hükümet yanlısı paramiliter gruplar da çatışmaların göbeğinde bulunuyor.