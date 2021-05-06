Ortapark çevresindeki ATM'ler taşınıyor
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Ortapark çevresindeki ATM'ler taşınıyor

Ortapark çevresindeki ATM'ler taşınıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turgutlu Belediyesi tarafından Atatürk Bulvarı ve Akçakmak Yolu üzerinde Ortapark içerisinde bulunan yaya yoğunluğunda geçişe engel olan banka ATM'leri Turgutlu Belediyesi ile PTT Binası arasında bulunan alana taşınacak.

Turgutlu Belediyesi tarafından Atatürk Bulvarı ve Akçakmak Yolu üzerinde Ortapark içerisinde bulunan yaya yoğunluğunda geçişe engel olan banka ATM'leri Turgutlu Belediyesi ile PTT Binası arasında bulunan alana taşınacak.

Turgutlu Belediyesi vatandaşların yoğun kullanımdan dolayı uzun kuyruklar oluşturarak yaya geçişini engellediği Atatürk Bulvarı ve Akçakmak Yolundaki banka ATM'lerini taşıyor. Belediye Hizmet Binası ile PTT arasında yer alan belediyeye ait alana taşınacak Ortapark içerisindeki ATM'ler ile ilgili ön çalışmalar başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Vatandaşlarımızdan çok fazla şikayet aldığımız bir konuydu. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı ile Akçakmak Yolunda Ortapark içerisinde yer alan ATM'lerde işlem yapmak isteyen vatandaşlarımızın oluşturduğu kuyruklar yaya geçişini engelliyor, yayaların geçiş için yola inmesi nedeniyle tehlike de arz ediyordu. Bizde burada ATM'leri bulunan bankalar ile görüşerek belediye binamız ile PTT arasında yer alan bölüme bu ATM'lerin taşınması konusunda anlaştık. Bu sayede hem ölü durumda olan belediyemize ait alanı değerlendirmiş olacağız hem de yayaların kaldırımları rahatça kullanmasına olanak sağlayacağız" dedi.

Bankamatik kabinlerinin yerleştirilmeye başladığı alanda daha sonra elektrik ve internet bağlantı çalışmalarına başlanacak. Ayrıca oturma ve bekleme alanları, peyzaj düzenlemesi, aydınlatma ve özel gereksinimli vatandaşların rahatça bankamatikleri kullanabilmesi için engelli rampası yapılacak. ATM'lerin taşınma işlerinin bir ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. - MANİSA

Ortapark çevresindeki ATM'ler taşınıyor
Ortapark çevresindeki ATM'ler taşınıyor
Ortapark çevresindeki ATM'ler taşınıyor
Ortapark çevresindeki ATM'ler taşınıyor
Ortapark çevresindeki ATM'ler taşınıyor
Ortapark çevresindeki ATM'ler taşınıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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