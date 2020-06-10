Ortaokulun çatısında yangın
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Ortaokulun çatısında yangın

Ortaokulun çatısında yangın -Ekipler yaklaşık 2 saattir alevleri kontrol altına almaya çalışırken, okulun kundaklama ihtimalini de araştırıyor Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir ortaokulun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

10.06.2020 22:48 | Son Güncelleme: 10.06.2020 22:55

Ortaokulun çatısında yangın

-Ekipler yaklaşık 2 saattir alevleri kontrol altına almaya çalışırken, okulun kundaklama ihtimalini de araştırıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir ortaokulun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler yaklaşık 2 saattir alevleri kontrol altına almaya çalışırken, okulun kundaklama ihtimalini de araştırıyor.

Edinilen bilgiye göre Nizip Namık Kemal Ortaokulu'nun çatı katında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Okulun çatısını tamamen kaplayan alevlere olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti. İlçedeki tüm itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saattir süren çalışmalarına rağmen henüz yangın söndürülemezken, Gaziantep'ten de destek istendi.

Okulların kapalı olması nedeniyle büyük bir facianın önlendiği belirtilirken ekipler kundaklama ihtimalini araştırıyor. Milli Eğitim müdürlüğü yetkilileri ise okulların tüm kapılarının kapalı olması nedeniyle kundaklama ihtimalinin mümkün gözükmediğini, sebebin ise araştırıldığını kaydetti.

Ortaokulun çatısında yangın

Kaynak: İHA

Manşet

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