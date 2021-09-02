Ortaokulu öğrencilerinin resim sergisi Karatay Belediyesi hizmet binasında açıldı
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Ortaokulu öğrencilerinin resim sergisi Karatay Belediyesi hizmet binasında açıldı

Ortaokulu öğrencilerinin resim sergisi Karatay Belediyesi hizmet binasında açıldı
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Karatay Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan "İmam Hatiplim ve Sanat" adlı resim sergisi, Karatay Belediyesi hizmet binasında açıldı.

Karatay Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan "İmam Hatiplim ve Sanat" adlı resim sergisi, Karatay Belediyesi hizmet binasında açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, serginin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Telafide Ben de Varım" projesine katılan öğrencilerin eserlerinden oluştuğu belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak eğitimin, sanatın ve sanatçının her zaman destekçisi olduklarını aktardı.

Eğitim alanındaki çalışmalara devam edeceklerinin altını çizen Kılca, şunları kaydetti:

"Çocukların kendilerini her anlamda iyi yetiştirmeleri için Milli Eğitim Bakanlığımız, İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerimiz ile öğretmenlerimiz çok güzel çalışmalar yapıyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu noktada önemli projeler hayata geçiriyoruz. Salgında Milli Eğitim Bakanlığımızın hayata geçirdiği 'Telafide Ben de Varım' projesiyle bu tür güzel işlerin ortaya çıkmış olması bizleri de mutlu etti. Okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve bütün öğrenci kardeşlerimi tebrik ediyorum. İnşallah bu projeye imza atan öğrencilerimiz geleceğin birer hattatı, sanatçısı veya mimarı olacak."

Karatay Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Nazlı Özbek de serginin düzenlenmesinde katkıları olan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

Açılışa, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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