Ortaokulu öğrencileri sokakta ki dostlarını besliyorlar

28.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:41

DÜZCE (İHA) – Sokak hayvanları için Düzce Yeşiltepe Ortaokulu öğrencileri proje hazırladı. "Sokaktaki dostlarımızı besliyoruz" adı altında başlatılan proje kapsamında sokak hayvanlarına mama ve yem sokaklara bırakıldı.



Yeşiltepe Ortaokulu 6-A sınıfı öğrencileri Türkçe dersi etkinlikleri kapsamında hazırladıkları 'Sokaktaki Dostlarımızı Besliyoruz' projesi ile her hafta sokak hayvanlarına yem ve mama alarak sokaklara bırakıyor. İyilik hareketini harekete geçiren öğrenciler kedi ve köpek maması ile kuş yemlerini okul bahçesi ve çevresinde hayvanların rahatça bulup yiyebileceği yerlere bıraktı. Hayatın tüm canlıları sevin sayınca daha güzel olduğuna inanan öğrenciler projeye her hafta çeşitli noktalarda sürdürmeyi planlıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA