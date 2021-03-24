Ortaokulların Sınavları ne zaman yapılacak? Sınavlar ertelendi mi? MEB liselerde yüz yüze eğitim açıklaması!

MEB liselerde yüz yüze eğitim açıklaması nedir? MEB, hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavları ile ilgili açıklama yaptı. Milyonlarca öğrenci de Sınavlar ertelendi mi? Ortaokullara sınav var mı? sorularını araştırıyor. Peki, Ortaokulların Sınavları ne zaman yapılacak? Sınavlar ertelendi mi? MEB liselerde yüz yüze eğitim açıklaması!

MEB liselerde yüz yüze eğitim açıklaması nedir? MEB, hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavları ile ilgili açıklama yaptı. Milyonlarca öğrenci de Sınavlar ertelendi mi? Ortaokullara sınav var mı? sorularını araştırıyor. Peki, Ortaokulların Sınavları ne zaman yapılacak? Sınavlar ertelendi mi? MEB liselerde yüz yüze eğitim açıklaması! İşte detaylar haberimizde...

ORTAOKULLARIN SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.

Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler okullarında sınavlarına belirlenen takvimde giriyor. Yüz yüze eğitime başlamayan sınıflarda ise sınavların ne zaman nasıl yapılacağı açıklanmadı. Bilindiği gibi ilk dönemde ilkokul ve ortaokul öğrencileri ödevler, derse katılımları ve projelerle notlarını almışlardı. İlkokul, ortaokul öğrencilerine karne verilirken; liseliler karne almamıştı.

SINAVLAR İPTAL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıfların yüz yüze sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını duyurdu.

LİSELERDE YÜZ YÜZE SINAV NE ZAMAN?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12'nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

BAKANLIKTAN İLLERE YAZI GÖNDERİLDİ

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi. MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.