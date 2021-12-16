Ortaokullara "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Eğitimleri"

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede bulunan çocuklara ve gençlere yönelik, çevre bilincini kazandırmak, bu sayede daha temiz bir çevre, daha yaşanabilir bir ortam oluşturmak amacıyla ortaokullarda "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Eğitimleri" başlattı.

Pandemi öncesi başlayan eğitimlerin ilk etabında 31 ilkokulda 22 bin 800 öğrenciye eğitim verilirken, bu kez 30 devlet okulunda sonrasında ise özel okulların ortaokul kısımlarında sıfır atık eğitimleri verilecek.

Sıfır atık projesine destek olunması, okullara konan geri dönüşüm konteynerlerine öğrencilerin hassasiyet sağlaması ve farkındalık oluşturmak üzere verilen eğitimlerin ilki Eyüpsultan Merkez Ortaokulu'nda verildi.

"BU İŞİN LOKOMOTİFİ SİZLERSİNİZ"

Eğitimlere Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı Cevdet Yıldız ve Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer de katıldı.

Pandemi nedeniyle eğitimlere ara vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Yıldız, "Sıfır atık projesini sizlere tanıtırken gönül isterdi ki farklı farklı etkinlikler yaparak anlatalım. Pandemi öncesi ilkokullarımızda bunu yaptık. Tiyatro gösterileri ile bu eğitimleri eğlenceli bir şekilde gerçekleştirdik. Burada çevre mühendislerimiz sizlere sıfır atık ve iklim krizi ile ilgili bilgiler verecek. Sizlerde bu bilgileri evde anneniz ve babanızla paylaşacaksınız. Evde nasıl ve neleri ayrıştırmaları gerektiğini onlara anlatacaksınız. Sokaklarınızda çöp araçları görüyorsunuz o çöp araçlarından hariç birde karton plastik türü atıkları toplayan araçlarımız gelecek, sizlerde bunları evde ayrıştıracaksınız. Bu işin asıl lokomotifi sizlersiniz" dedi.

"BELEDİYEMİZLE OKULLARDA YEŞİL ÇATI PROJESİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

İsrafın önlenmesi, enerjinin yenilenebilmesi ve toplumun bu konuda duyarlı olması açısından verilen eğitimlerin önemine değinen Asım Özer, "Tüm okullarımızda sıfır atığın önemini bütün öğrencilerimize anlatmak üzere gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerde bizlere destek olan belediyemize teşekkür ediyorum. Dünyanın yaşanabilir olarak devam etmesini sağlamak adına özellikle iklim değişikliğini durdurmak için yapabileceğimiz en iyi işlerden bir tanesi atıklarımızı doğru bir şekilde dönüştürebilmek. Bu anlamda yakın zamanda belediyemizle birlikte Yeşil Çatı projesini hayata geçirmek üzere yola çıkacağız. Yeşil Çatı projesi, yenilenebilir enerji, kendi enerjisini kendisini üreten, aynı zamanda da tüm yağmur sularının toplandığı okul demek. Bu proje ile okullarda pis su harcamaları, toplanan yağmur suları ile yapılacak. Dolayısıyla da ülke ekonomisine ve doğaya çok büyük bir katkı sunacak" açıklamasını yaptı.

Eğitim sorumlusu Ayşenur Erdoğdu, Çevre Mühendisi Enes Kandemir ve Çevre Yüksek Mühendisi Okan Bostancı tarafından verilen eğitimlerde eğitici videolar gösterildi, atık, evsel atık, organik atık, çevre kirliliği, sıfır atık ve geri dönüşüm gibi konular görseller eşliğinde öğrencilere anlatıldı. Öğrencilerin anlatılan konularla ilgili akıllarına takılan sorulara da cevaplar verildi.

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