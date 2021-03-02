Ortaokullar sınav olacak mı? Lise, ortaokul, ilkokul sınavlar olacak mı? Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi?

Ortaokullar sınav olacak mı? Lise, ortaokul, ilkokul sınavlar olacak mı? Soruları merak ediliyor. Korona virüs nedeniyle uzaktan devam ederken okulların 2 Mart'ta açılması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler 'Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi? ' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, devam zorunluluğu var mı, devamsızlık alınacak mı? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime geçiş süreci hakkında geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada;

"Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak. Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır." dedi.

Selçuk ayrıca, öğrencilerin devamsız sayılmayacağını da duyurdu.

ORTAOKULLARDA, LİSELERDE SINAV OLACAK MI?

MEB'den yapılan açıklamada, "1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, resmî ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı; ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı.

Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası"nın güncellenme takvimi ve Korona virüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır.

1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Normalleşme adımlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından atıldığı dakikalardan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Yayınlanan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.

Bu kapsamda, 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitim;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün,

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün,

Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

Lise hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün,

Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün,

8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde hatada 12-22 saat,

12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.

Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart 2021 Salı gününden itibaren başlanacaktır.

Liselerdeki sınavlar 8 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım bütün illerde veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SON DURUM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çekimleri İstanbul Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde yapılan ve CNN Türk Televizyonu'nda yayınlanan 5N1K Programı'na katılarak eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüz yüze eğitime geçişle ilgili yeni dönemde kararların nasıl alınacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, yerinde karar verme sürecine ilişkin detayları paylaştı.

Salgının başlangıcında dağınıklığa yol açabilecek karar yerine önce merkezi kararların alındığına işaret eden Selçuk, "Önümüzdeki süreç, yerinde kararın artık yaygınlaşma dönemine geldi. Önce il bazında bakılacak, ilçe bazında valiler, il hıfzıssıhha kurulu marifetiyle karar verecek." dedi.

İllerde yüz yüze eğitimle ilgili kararların nasıl verileceğine ilişkin detaylar veren Bakan Selçuk, ayrıntıların pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görüşüleceğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Genel fotoğraf şu: Her hafta Sağlık Bakanlığı, şehir bazında son 7 günde 100 binde görülen vaka sayısını açıklayacak ve düşükten çok yükseğe kadar 4 basamakta ayrılmış olan risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenmiş olacak ve buna göre o şehrin valisi ve il hıfzıssıhha kurulu o şehirde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek. Bir kar tatili olduğunda merkezi bir karar alıyor muyuz? Almıyoruz bakanlık olarak. O ilin valisi karar alıyor ve ilan ediyor. Burada da yerinde karardan kasıt bu. Önümüzdeki haftadan itibaren süreç bu şekilde

Yüz yüze sınavların yapılması için ortam müsait

"Yüz yüze sınavların yapılması için ortam müsait"

Liselerde yüz yüze sınavlarla ilgili bir soru üzerine Selçuk, bu konuda kararın net olduğunu ifade etti.

Çocukların geleceğe dönük yapmaları gereken ödevlerin bulunduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Eylülün ortasında okul açıldı, 1 Kasım'a kadar konu ne kadar olur? Eylül, ekim... Bu kadar konudan karne notu vermek istiyoruz. Karne notunu verirken aslında çocukları izliyoruz da... Lise öğrencilerinin yüzde 40'ı da sınava girdi, yüzde 60'ı kaldı. Onlarla ilgili yerinde karara bağlı olarak örneğin 'şu ilde çok yüksek risk olduğu için okullar açılmayacak' denildiğinde o ilde zaten sınav olmayacak, yani risk varsa sınav ertelenecek, sonraki haftalarda olacak. Bu yüzden biz okulların çok kontrollü olduğunu biliyoruz, okulların denetlendiğini biliyoruz. Okulum Temiz Belgesi ile her okulun risk değerlendirmesinin yapıldığını ve bizim ciddi miktarda okulumuzda alınması gereken önlemler olduğunu gördük ve bunları da aldık. Bu sınavların yapılması için ortam müsait. Eğer sınav varsa, çocuklar hiç bırakmıyorlar, canlı ders sayısı artıyor ama hiç sınav yok derseniz bu sefer düşüyor. Lise birinci sınıftaki çocuk lise ikiye gidecek, lise birde eksiği olan çocuk lise ikiyi yapamayacak, bu zincirleme devam ediyor. Çocukların en az yarısı 'lütfen sınav olsun, biz çalıştık, hazırlandık, bizim çalışmamızın karşılığı olmalı' diye ısrarla bize bir tepkide bulunuyorlar."