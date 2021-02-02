Ortaokullar ne zaman açılıyor? 7. sınıflar ne zaman açılacak? 10. sınıflar ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim tarihi ne zaman

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yapılan uzaktan eğitim uygulamasında değişikliğe gidiliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarıyla detaylar netleşirken 7. sınıflar ne zaman açılacak? 10. sınıflar ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim tarihi ne zaman, ortaokullar ne zaman açılıyor, konuları merak edildi.

Öğrenciler, veliler ve eğitim dünyası okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Sosyal medyada da gündem olan onu hakkında Ortaokullar ne zaman açılıyor? 7. sınıflar ne zaman açılacak? 10. sınıflar ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim tarihi ne zaman gibi konular araştırılıyor.

ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntıları netleşti. Köy okulları ve anaokulları 15 Şubat'ta tam zamanlı olarak, ilkokullar, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıflar ise 1 Mart'ta haftada 2 gün olacak şekilde yüz yüze eğitime başlıyor. Bu dönem de devam zorunluluğu olmayacak.

15 Şubat günü ikinci döneme başlıyoruz. Salgının etkilerinin az olduğu köy okullarımızda yüz yüze eğitimi başlıyoruz. Köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik.

1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. 1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek. Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. Sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz izinli sayılacaktır.

"ÖĞRETMENLER İÇİN AŞI PLANLAMASI YAPILIYOR"

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla, öğretmenlerimiz için de aşı uygulaması planlanmaktadır. Önümüzdeki süreçte il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanması yönünde kararlar alınabilecek.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME KATILIM VELİNİN KARARINA BAĞLI"

Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak. Öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlayacağız."