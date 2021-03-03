Ortaokullar ne zaman açılacak? Güncel - Ortaokullar açılacak mı, hangi illerde açılacak?

İlkokul, ortaokul ve liselerde okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Özellikle 5,6,7. sınıf öğrencilerinin merakla araştırdığı konu hakkındaki detayları açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı, detayları maddeleyerek açıkladı. Ortaokullar ne zaman açılacak? Güncel - Ortaokullar açılacak mı, hangi illerde açılacak?

Ortaokullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi ve hangi illerde okulların açılacağı ile ilgili yapılan açıklama kapsamında düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime okul öncesi kurumlarda tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün olarak devam edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yerinde karar ile yüz yüze eğitime dair detaylı bir açıklama yapıldı.

ORTAOKULLARNE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 'Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır.' dedi. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

MEB, "2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak." dedi.

DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün

Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır..

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

İLKOKULLARDA HAFTADA 2 GÜN

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada okulların bugün açılacağı belirtilerek şöyle denildi: "Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime; okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün, ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat yüz yüze eğitime başlanacak.