Ortaokullar arası 'Masa Tenisi' turnuvası sona erdi

31.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:15

Erdek'te, ortaokullar arası düzenlenen 'Masa Tenisi' Turnuvası sona erdi.



Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erdek Gençlik Spor Müdürlüğü organizasyonunda Bengi Gençlik Turnuvaları kapsamında ortaokullar arası kız ve erkek kategorilerinde masa tenisi turnuvası düzenlendi.



Erdek İmam Hatip Lisesi Salonunda 2 gün devam eden Erdek ortaokulları takımlarının katıldığı turnuva kız ve erkek kategorilerinde yapıldı. Turnuvanın kızlar kategorisinde birinci İmam Hatip Ortaokulu, ikinci Muzaffer Gürer Ortaokulu, üçüncü Nerime Yüksel Ortaokulu olurken, erkekler kategorisinde birinci 18 Eylül Ortaokulu, ikinci Nerime Yüksel Ortaokulu, üçüncü 18 Eylül Ortaokulu oldu.



Dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından turnuva sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA