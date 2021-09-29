Ortaokulda temizlik görevlisinin öğrencileri taciz ettiği iddiası

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ortaokulda temizlik görevlisinin iki öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Sincan'da bir ortaokulda öğle arası temizlik görevlisinin sınıfta temizlik yaparken iki öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. Çocukların konuyu öğretmenlerine anlatması üzerine temizlik görevlisi S.Ü. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Gökşen Efe/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri