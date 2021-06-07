Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı
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Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Haberler | Güncel

Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı Öğrencilerin yaşadığı heyecan havadan drone ile görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı kademeli normalleşme kararı çerçevesinde, İstanbul'da ortaokul ve lise öğrencileri de yüz yüze eğitime başladı.

Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı

Öğrencilerin yaşadığı heyecan havadan drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı kademeli normalleşme kararı çerçevesinde, İstanbul'da ortaokul ve lise öğrencileri de yüz yüze eğitime başladı. Öğrencilerin yaşadığı heyecan drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde yüz yüze eğitime ara vererek derslerini internet üzerinden alan ortaokul ve lise öğrencileri yeniden alınan kararın ardından sınıflarına döndü. Kademeli normalleşme kapsamında yüz yüze eğitim için öğrenciler sabahın erken saatinde ders başı yaptı.

Bahçelievler-Yenibosna Fatih Ortaokulu'ndaki öğrenciler, isteğe bağlı katılımla haftada 2 gün, belirlenen koşullar doğrultusunda öğretmenlerine kavuştu. Öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak sıraya girdi. Daha sonra tören düzenlendi, İstiklal Marşı okundu ve öğrenciler sırayla sınıflarına girdi.

Sabah erken saatte okula gelen beşinci sınıf öğrencisi Arda Ege Azman, "Aylarca bekledik, uğraştık, her haliyle ders gördük. Artık çok şükür açıldı, rahat rahat derse gireceğiz. Gayet mutluyum" diye konuştu.

Arkadaşlarını özlediğini anlatan öğrenci Simay Hatice Dere, "Online eğitimden sonra yüz yüze eğitim iyi geldiğini düşünüyorum. Arkadaşlarımızla buluştuk, heyecanlıyım da. Online eğitim benim için güzel geçti. İmkanlarım vardı, mutluyduk ama yüz yüze eğitim de güzel. Arkadaşlarımı özledim, iki yıl sonra buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrenci Kaan Turna, yeniden okula geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok heyecanlıyım. Ama maske takınca çok daralıyorum. Okul yine de çok güzel. Canlı dersten bir şey anlamıyorum. Okulu çok özledim, arkadaşlarımla buluştuğum için mutluyum" diye konuştu.

Açılış törenine Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı da katıldı.

Tören ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler okula alındı.

Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı
Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı
Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı
Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu

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