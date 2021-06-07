İstanbul'da ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
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İstanbul'da ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

İstanbul'da, Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçildi.

İstanbul'da, Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçildi.

Salgını tedbirleri kapsamında bir süre çevrim içi derslerine devam eden öğrenciler, yeniden sınıflarına girerek ders başı yaptı.

Bahçelievler Yenibosna Fatih Ortaokulu'nda, öğrenciler maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sıraya girdi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, sırayla okula girdi.

Öğrenci Burhan Sakallıoğlu, yeniden okula geldiği için heyecanlı olduğunu belirterek, "Okulu çok özledim. Arkadaşlarıma kavuştum. Eski arkadaşlarımı gördüm." dedi.

Öğrenci Arda Ege, sabah erken kalkıp okula geldiğini anlatarak, "Okulu özlemiştim. Okula gelmek önemli." diye konuştu.

Öğrenci Kaan Tuna, yeniden okula geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok heyecanlıyım. Ama maske takınca çok daralıyorum. Okul yine de çok güzel. Canlı dersten bir şey anlamıyorum. Okulu çok özledim, arkadaşlarımla buluştuğum için mutluyum." ifadelerin kullandı.

Açılış törenine Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı da katıldı.

İstanbul'da ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
İstanbul'da ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
İstanbul'da ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
İstanbul'da ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
İstanbul'da ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
İstanbul'da ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
İstanbul'da ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
İstanbul'da ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
İstanbul'da ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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