Ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Haberler | Güncel

Ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı Kademeli normalleşme adımları kapsamında ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı.

Ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı

ANKARA - Kademeli normalleşme adımları kapsamında ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı.

Kademeli normalleşme adımları kapsamında ilkokulların ardından ortaokul ve liselerde de yüz yüze eğitime başlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşme sürecini sosyal medya hesabından yaptığı, "Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir" paylaşımıyla duyurmuştu.

Ankara'da da kademeli normalleşme kapsamında ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime başlandı. Emek - Cumhuriyet Fen Lisesi'nde öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uyarak İstiklal Marşı'nı söyleyerek yüz yüze eğitime başladılar.

Ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı
Ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı
Ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı
Ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay

Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin genelge yayımladı
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Marmara Denizi Eylem Planı"nın uygulanmasına ilişkin genelge yayımladı
Bir dönem sona eriyor! Türkiye'den KKTC'ye giden vatandaşlar eski kimliklerle giriş yapamayacak
Bir dönem sona eriyor! Türkiye'den KKTC'ye giden vatandaşlar eski kimliklerle giriş yapamayacak
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 30 milyon 694 bin 616 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 30 milyon 694 bin 616 oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Enes Ünal Okay Yokuşlu Merih Demiral Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:57:15. #1.16#

title