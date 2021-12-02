Ortaokul ve lise öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi

Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ortaokul ve lise öğrencilerine trafik güvenliği ve trafik adabı ile ilgili eğitim verdi.

Emirdağ ilçesinde faaliyet gösteren ortaokul ve lise öğrencilerine trafik güvenliği trafik adabı ile ilgili eğitimler verildi. Verilen eğitimle ilgili yapılan Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İnsanın en kutsal hakkı yaşam hakkıdır. Trafik kazaları ülkemizde bu hakkı tehdit eden en büyük faktörlerdendir ve bu tehdidin ortadan kalkmasında çözüm ise eğitimdir, insanların bilinçlendirilmesidir. Trafikte bilinç ve sorumluluk kişiye ne kadar erken yaşta kazandırılırsa sonuç da o kadar etkili olacaktır. Bu doğrultuda Emirdağ ilçemizde ortaokul ve lise öğrencilerine trafik güvenliği ve trafik adabı ile ilgili eğitimler verdik. Geleceğin sürücülerini yetiştirmek ve trafik kültürünü yerleştirmek amacıyla verdiğimiz eğitimlerde trafikte sakin ve saygılı olma, sürücülere hoşgörü gösterme, sabırlı olma, birbirini uyarma, öfke kontrolü, emniyet kemeri kullanımı konularına yer verildi" denildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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