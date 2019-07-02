Ortaokul ve Lise Öğrencilerine "Siber Güvenlik ve Kodlama" Eğitimi verildi

Bartın Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından Bartın'daki 16 Ortaokul ve Liseden 850 öğrenciye yönelik olarak "Siber Güvenlik ve Kodlama" eğitimleri gerçekleştirdi.

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları ile Yazılım ve İnovasyon Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen eğitimler 10 günde, her biri 2 saat süren 16 oturum halinde gerçekleştirildi. Bartın'da bulunan 16 farklı lise ve ortaokuldan 850 öğrencinin katıldığı eğitimlerin bir kısmı Kutlubey Kampüsü Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarlarında yapılırken; bir kısmı ise okullarda düzenlendi.

Eğitimlerin öneminden bahseden Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Yazılım ve İnovasyon Kulübü akademik danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan, "Okullara hem 'Yazılım ve İnovasyon Kulübü' öğrencilerimiz hem de bölüm akademik personelimiz 4 haftalık yoğun bir süreçte giderek ve ayrıca öğrencileri kampüse getirerek onlara siber ortamda güvenlik, internetin bilinçli kullanılması, siber zorbalık ve kodlama eğitimleri verildi. Toplam 16 okuldan 850 öğrencinin katılım sağladığı eğitimler, 10 günde, her biri 2 saat süren 16 oturum halinde gerçekleşti. Programlama ve mühendisliğin en temel özelliği olan algoritma geliştirmeyi öğrenerek, öğrencilerin birçoğu ilk kez başlangıç seviyesinde uygulama geliştirdi." ifadelerini kullandı.

Bu tür eğitimlerin ilerleyen tarihlerde de devam edeceğini belirten Ceyhan, desteklerinden dolayı Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Aral'a da teşekkür etti.

Lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik verilen eğitimlerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise "Ülkemizin önemli sorunlarından biri olan 'Siber Güvenlik' konusunda sosyal sorumluluk ve bu probleme uzun dönemde köklü çözüm bulunmasına katkıda bulunmak üzere Bartın'daki ortaokul ve lise öğrencilerine 'Siber Güvenlik ve Kodlama' eğitimlerini önemsiyorum. Eğitimi alan öğrenciler bir taraftan eğlenirken bir taraftan da bir eğitim sürecinden geçtiler. Bu süreçte verdikleri katkı ve desteklerinden dolayı Bartın Valisi Sayın Sinan Güner başta olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'na, okullardaki yönetici ve öğretmenlere teşekkür ederim. Ayrıca eğitimleri veren Bilgisayar Mühendisliği bölümümüz akademik personeli ve öğrencilerine de teşekkür ediyorum." dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA