Ortaokul ve Lise 6,7,10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB 2020 yüz yüze eğitim takvimi nedir?

Ortaokul ve Lise 6,7,10 ve 11. sınıfların okula başlayacağı tarih, aileler ve öğrencilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. 2 Kasım tarihinde 5 ve 9'ncu sınıflar için okullar açılacak. Açılmayan diğer kademeler için 23 Kasım'da yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor. MEB Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimde 3 kademenin açıklandığını vurgulamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı kademeli eğitimde okulların açmaya başlamıştır. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecindeki milyonlarca öğrenci okullarına geri dönerken bu aşamada halen uzaktan eğitim sürecine devam eden vatandaşlar 5, 6, 7, ve 9, 10, 11. Sınıflar ne zaman okula gidecek? soruları gündemde yerini koruyor. Peki, Ortaokul ve Lise 6,7,10,11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte MEB'den gelen haber detayı aşağıda...

2 KASIM'DA OKULLAR AÇILACAK MI?

MEB tarafından 81 il müdürlüğüne gönderilen yazı ile 2 Kasım tarihinde 6, 7, 10 ve 11 sınıfları haricinde tüm sınıflar okullarda ders başı yapacaklar.

ORTAOKUL VE LİSELER 6, 7, VE 9, 10, 11. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?

1,2,3,4,5,8,9 ve 12.sınıf öğrencileri, 2 Kasım Pazartesi günü sınıflarında, arkadaşları ile birlikte dönemin yüz yüze eğitimlerine devam edecek. 6,7,10,11. sınıf öğrencileri ise eğitimlerini bir süre daha uzaktan eğitim ile gerçekleştirecektir. Bu sınıflarla ilgili karar, sürecin ilerleyişine göre şekil alacaktır.