Ortaokul sınavları iptal mi? MEB açıkladı! Yüz yüze sınavları iptal mi?

Ortaokul sınavları iptal mi? sorusu gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Artan koronavirüs vakaları sonrası MEB'den eğitime dair değişiklik yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Yüz yüze sınavların nasıl yapılacağına dair merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Lise sınavları ne zaman yapılacak? Ortaokul sınavları iptal mi? başlıkları öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Vaka sayılarının artması ve beraberinde son Kabine Toplantısı'nın ardından bir dizi kısıtlama yeniden başladı. Kısıtlamaların yeniden başlaması ve beraberinde vaka sayılarındaki hızlı artışın ardından yüz yüze sınavların iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

ORTAOKUL SINAVLARI İPTAL Mİ?

Sınavların iptal olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. En son yapılan açıklamada sınavların 3 Mayıs'tan itibaren yapılmasına karar verildi. Dolayısıyla lise ve ilkokul dahil yüz yüze yapılacak sınavlar iptal edilmedi.

Milli Eğitim Bakanlığı , "yüksek" ve "çok yüksek" risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında 26 Mart'tan sonra planlanan sınavların 3 Mayıs'tan itibaren uygulanabileceğini açıkladı.

Kovid-19 salgını açısından "yüksek" ve "çok yüksek" riskli illerde ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart'a kadar yüz yüze yapılarak tamamlanacak.

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavlar 8 Mart 2021 tarihinde başladı. 8 Mart tarihinden itibaren 3 haftayı geçmeyecek şekilde sınavların takvimi planlandı.

MEB, hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını bildirdi. buna göre sınavlar ertelendi.

Son günlerde artan koronavirüs vaka oranlarına göre yeni alınacak tedbirler dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı illere son dakika yazı gönderdi. Yazıda: Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak.

Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.

Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak. Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.

Salgın nedeniyle zorunlu karantina uygulamaları, izolasyon ya da başka bir nedenle liselerdeki birinci dönem sınavlarına 26 Mart'a kadar giremeyen öğrenciler, zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.

YÜZ YÜZE SINAVLAR İPTAL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre lise ve ortaokul sınavları pandemi nedeniyle ertelenmişti. Önce liseler ardından da ortaokulların sınavları ile ilgili peş peşe açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavların okul ortamında yapılacağını bildirdi.

26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacak.

Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak. MEB'in aldığı karara göre yine yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4'üncü sınıflar ile ortaokulların 8'inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek.