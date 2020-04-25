Ortaokul örencilerinin vali mutluluğu
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Gaziantep, 23 Nisan, Güncel, Haber

Ortaokul örencilerinin vali mutluluğu

Gaziantep Valisi Davut Gül, korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında bu yıl evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öğrencilerin evlerindeki coşkusuna online ortamda ortak oldu.

25.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:23
Ortaokul örencilerinin vali mutluluğu

Gaziantep Valisi Davut Gül, korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında bu yıl evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öğrencilerin evlerindeki coşkusuna online ortamda ortak oldu.

Ülger Kepkep Ortaokulu Bilgisayar Öğretmeni ve 5E sınıfı rehber Öğretmeni Kadir Kıraç, zoom programı üzerinden öğrenciler, öğretmenler ve Vali Davut Gül'ü buluşturdu. Öğrencilere seslenen Vali Gül, evlerde bulunmanın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın önünde bir engel oluşturmadığını belirterek, "Salgın hastalık riski nedeniyle sizler uzaktan eğitim ile düzenli olarak eğitiminize devam ediyorsunuz. Çocuklarımızın okuldaymış gibi günlük eğitimlerini aldığını, ödevlerini yaptıklarını görüyoruz" dedi.

Milli egemenlik duygusunun Gaziantep'in her köşesinde, her evin balkonunda yaşandığını anımsatan Gül, "Buna katkı sunan öğrencilerimizi, velilerimizi kutluyoruz, teşekkür ediyoruz. İnşallah bir daha ki 23 Nisan'da hak ettiğiniz o büyüklerinizin koltuğuna oturmuş, bayramınızı öğretmenlerinizle cıvıl cıvıl kutlamış olursunuz. Sizleri seviyoruz. Lütfen evde kalmaya ve öğretmenlerinizin verdiği ödevleri yapmaya devam edin" ifadelerini kullandı.

Salgın hastalık nedeniyle 20 yaş altı ile 65 üstüne sürekli sokağa çıkma yasağı olduğuna dikkat çeken Gül, öğrencilere bu süreci fırsata çevirmeleri çağrısında bulunarak, aile bireyleri ile güzel zaman geçirmelerini önerdi. Ülger Kepkep Ortaokulu Bilgisayar Öğretmeni ve 5E sınıfı rehber Öğretmeni Kadir Kıraç ise Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirdikleri bağlantı sırasında öğretmenlerin günün anlam ve önemini dile getirdiklerini ve öğrencilerin şiirler okuyup, şarkılar söylediklerini anımsattı. Kıraç, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Elbette hastane odasında olmaktansa evimizde olmak çok önemli. Bu süreci de geride bırakacağımıza inanıyoruz. 16 Mart'tan beri evlerde kalan çocuklar açısından Sayın Valimizin zaman ayırarak onlarla birlikte olması önemliydi. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizi de çok mutlu eden Sayın Valimize ve bizlere bu olanağı sağlayan okul müdürümüz Erol Ağkale hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Öğrencilerden Demir Çağan Demirtaş da çok farklı bir kutlama yaptıklarını anlatarak, "Uzaktan Eğitim Programında öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla görüşmeye alışmıştık ama Valimiz Davut Gül'ü ekranda görmemiz, bayramımızı kutlaması, bizlerle konuşması bizleri heyecanlandırdı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı daha sevinçli kutladık" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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