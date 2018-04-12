Ortaokul Öğrencisinden 'İnsansız Tank' Projesi

Sivas'ta Bilim Sanat Merkezi ve Kadıburhaneddin Öğrenci Meclisi tarafından düzenlenen bilim fuarından bir öğrencinin 'Askerler Şehit Olmasın' diye yaptığı insansız tank dikkat çekti.

Sivas Bilim Sanat Merkezi ve Kadıburhaneddin Öğrenci Meclisi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Kadıburhaneddin Bilim Fuarı Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde açıldı. Sivas genelindeki 43 ortaokul ve lisenin yer aldığı fuarda öğrencilerin hazırladığı 86 proje görücüye çıktı. İki gün sürecek olan olan fuarın açılışında konuşan Sivas Valisi Davut Gül, "TÜBİTAK projeleri kapsamında 11 tane ödül alan projemiz vardı. Bunun dışında da TÜBİTAK'ın başka programlarına müracaat edenler oluyor. Akademik başarıyı çok önemsiyoruz ama akademik başarı kadar bu tür etkinliklerinde öğrencilerin motivasyonunu ve başarısını artırdığını biliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Gül ve beraberindeki il protokolü üyeleri fuarın açılışını gerçekleştirdi. Gül ve beraberindekiler öğrencilerin projelerini yakından inceledi.

İnsansız tank dikkat çekti

Fuarda Selçuk Ortaokulu 8'inci Sınıf öğrencisi Ahmet Aytak'ın 'Askerler şehit olmasın' diye yaptığı insansız tank dikkat çekti. Güvenlik güçlerinin görev ve karakollarda kendi can güvenliklerini gözeterek, çevreyi daha iyi tanımlayan insansız tank, güvenlik güçlerinin operasyonlarda başarı sağlamasını hedefliyor. İki ayda geliştirilen insansız tank telefona yüklenen kumanda sistemi ile ileri geri ve sağ sola hareket edebiliyor.

Ahmet Fatih Aytak, bu projeyi güvenlik güçlerinin görev alanlarında ve operasyonlarda başarı elde etmek için geliştirdiğini belirterek,"Güvenlik güçlerimizin görev alanı veya karakollardayken kendi can güvenliklerini gözeterek, çevreyi daha iyi tanımaları ve görevlerde başarı sağlamaları için yaptım. Bu projede canlı görüntü aktarımı sağladım ve uzaktan kumandalı. Altay tankını örnek aldım. İki ay sürdü. Çalışma sistemi, bir kumandası var. Bu kumanda ile kamera istediğimiz düğme ile açılıyor ve canlı olarak görüntü sağlıyor. Kumanda ile de ileri, geri, sağ ve sol yapılıyor. Diğer tanklardan farkı ise insansız olmasıdır." dedi.

"Camlar açılsın kimse oksijensiz kalmasın"

8'inci sınıf öğrencisi Çağatay Demiray'ın geliştirmiş olduğu 'Camlar açılsın kimse oksijensiz kalmasın' projesi ise fuarda büyük ilgi gördü. Bir servis de mahsur kalan bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesinden esinlenen Demiray, bu projeyi geliştirerek araçlarda mahsur kalan kişilerin hayatını kaybetmesini önlemek amacıyla projeyi yaptı. Araca yerleştirilen bir sensör sayesinde araç içinde karbondioksit oranın artması ile birlikte sensör bu durumu algılayarak pencerelerini açıp kapıyor. Bu sayede içeride kalan kişiler nefes alarak hayatta kalıyor.

Çağatay Demiray, projesini bir okul servisinde mahsur kalarak hayatını kaybeden kız çocuğundan esinlenerek geliştirdiğini söyleyerek, "Amacımız insanlarımızın araçlarda kalıp hayatlarını kaybetmesini önlemek. Bunun için bir karbondioksit sensörü, serve motor ve mikro denetleyici kullandım. Bu sayede karbondioksit miktarı normal seviyenin üzerine çıktığı zaman camlar açılıyor ve içeride kalan ve içeride kalan insanın hayatta kalması daha çok artıyor" şeklinde konuştu. - SİVAS