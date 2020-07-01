Ortaokul öğrencisi ikinci kitabı için kolları sıvadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ortaokul öğrencisi ikinci kitabı için kolları sıvadı

Denizli'de ortaokul öğrencisi iki yıl boyunca hazırladığı kitabı yayımladı.

Ortaokul öğrencisi ikinci kitabı için kolları sıvadı
01.07.2020 15:08 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:16

Denizli'de ortaokul öğrencisi iki yıl boyunca hazırladığı kitabı yayımladı. LGS sınavına da hazırlandığı süreçte yazdığı kitabı yarıda bırakmayan genç yazar, ikinci kitabı için kolları sıvadığını belirtti.

Çivril ilçesi 30 Ağustos Ortaokul öğrencisi Ahmet Enes Kubur (14), 2 yıldır hazırladığı 'Ebedi Sevgimiz' isimli kitabı yayımladı. Genç bir kız ve erkeğin kesişen hayatlarını konu alan kitabı yazan Kubur, Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlandığı dönemde yarıda bırakmayarak devam ettiğini belirtti. İkinci kitabı için kolları sıvadığını belirten Kubur, "İlk kitapta babasının iflasından önce çok zengin ve her istediğini alan, ama şimdi fazla maddi durumları olmadığı için istediğini alamayan, sevecen, saygılı ve bir o kadar da arkadaş canlısı olan Azra ile hayatı doyasıya yaşayan, herkese enerji saçan, yaşamında küçük talihsizlikler olan ve birini sevdiğinde ona sıkıca bağlanan Savaş'ın hikayesini yazdım. İkinci kitabım hem bunun devamı olacak hem de farklı detaylar. İlk kitabımı yazdıktan sonra yayım kısmında çok zorlandım ama sonra bir yayın evi ile anlaşarak bin adet bastırdım. Kitabım mağaza ve internet üzerinden satışa çıktı. En kısa zamanda ikinci kitabımı tamamlamak istiyorum. LGS hazırlanırken dinlenmek için kitabımı yazdım. Ne sınavı ne de derslerimi ihmal ettim. Hedefim Psikolog olmak ve kitap yazmak" dedi.

Öte yandan, oğlunun başarısından gurur duyduğunu ifade eden anne Aslı Kubur, "Oğlum küçük yaşta kitap yazmaya başladı. Geçen yıl yazımını tamamladığı kitabı bu yıl basıma girdi. Bu çok gurur verici bir duygu, çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi Haber
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak Haber
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu Haber
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi Haber
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu Haber
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı Haber
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi
İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip...
'Köpekten emir aldım' diyerek bakkalı öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı
"Köpekten emir aldım" diyerek bakkalı öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
İstanbul'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı
İstanbul'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı
Tahran'da bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi: 19 kişi öldü
Tahran'da bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi: 19 kişi öldü
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Özlem Zengin Halife Hafter Adnan Menderes Emmanuel Macron
Magazin Hadise Sibel Can Cenk Eren İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ali Koç Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Ivan Obradovic
Daha Fazla Bakan Temmuz Otomobil Futbolcu
Şu an buradasınız: Ortaokul öğrencisi ikinci kitabı için kolları sıvadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 15:48:15. #1.14#
title