Ortaokul öğrencisi görme engelli Ravzanur 12 ayda hafız oldu
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Ortaokul öğrencisi görme engelli Ravzanur 12 ayda hafız oldu

Konya'da yaşayan görme engelli imam hatip ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberledi.

27.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:07

Konya'da yaşayan görme engelli imam hatip ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberledi.

Karapınar'da tarımla geçimini sağlayan 3 çocuklu Mehmet ve Rabia Koçaker çiftinin kızı Ravzanur, 4 yaşından sonra tamamen görme yetisini kaybetti.

Ailesinin adeta üzerine titrediği Ravzanur, okuldaki başarısını hafızlıkla taçlandırmak için örgün eğitimle hafızlık eğitimin bir arada verildiği proje okulu Karapınar İmam Hatip Ortaokuluna kaydoldu.

Derslerindeki başarısıyla dikkati çeken Ravzanur, Braille alfabesiyle öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i, başta annesi olmak üzere öğretmenleri ve kurstaki hocalarının desteğiyle 12 ayda ezberleyerek hayalini gerçekleştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 3 ayını evde ders çalışarak geçiren Ravzanur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak istiyor.

Bir günde 11 sayfa ezberlemiş

Ravzanur hafızlık heyecanını AA muhabiri ile paylaştı.

Kısa sürede hedefini gerçekleştirdiği için son derece mutlu olduğunu söyleyen Koçaker, "Kısa sürede hafız olmayı hedeflemiştim, bunu da başardım. Zorlandığım zamanlarda gecemi gündüzüme kattım, tamamladım. Kur'an'ı hem elimle okuyarak hem de dinleyerek hıfzettim. Günde ortalama 1-2 sayfayla başladım sonra bir günde 11 sayfaya kadar ezber yaptım." diye konuştu.

Ravzanur ailesinin kendisine büyük destek verdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Okul derslerinde de başarılıyım. Bursluluk sınavında 1 yanlışla 497 puan almıştım. Hafızlıkla örgün eğitimi de elhamdülillah başarıyla götürdüm. Okulda öğretmenlerimin de büyük desteği oldu. Onların motivasyonuyla hırslandım ve hafız oldum. Hafız adaylarına Kur'an yolunda gitmelerini, insanları hafızlığa özendirmelerini tavsiye ediyorum."

Başarısının duyulmasıyla çok sayıda kişinin kendisini aradığını anlatan Koçaker, "Tebrik edenler oluyor, bundan dolayı da heyecanlıyım. Cumhurbaşkanımızla tanışmak, görüşmek istiyorum. İki dileğim vardı; biri hafız olmak, bunu başardım, diğeri de Cumhurbaşkanımızla görüşmekti. Sizin aracılığınızla seslenmek isterim; eğer beni duyuyorsa aramasını isterim." ifadesini kullandı.

"Bizlere büyük mutluluk yaşattı"

Rabia Koçaker ise kızının küçüklüğünden hafızlık hayali kurduğunu vurguladı.

Ravzanur'un kendisi istediği için hafızlığı kolaylıkla tamamladığına işaret eden Koçaker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlkokula başladığında görme engelli bir hoca hanım Kur'an-ı Kerim okumayı öğretti. Kur'an'ı öğrenince gerisi çok kolay oldu. Ezberi çok güçlü. Uzaktan eğitimle son 3 ayını, evde görüntülü ders vererek hafızlığını tamamladı. Evde biz de ezberini dinledik, hocaları da takip etti. Haziranda hafızlığını bitirmeyi istiyordu, başardı. Bizlere büyük mutluluk yaşattı."

"Geç başladı, erken bitirdi"

Karapınar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Emin Dilekli de okulda hafızlık eğitimi ve akademik eğitimin bir arada verildiğini dile getirdi.

Proje kapsamında öğrencilerin 18 ayda hafızlık eğitimini tamamladığına aktaran Dilekli, "Müfredata uygun eğitimin yanında bu öğrencilerimiz hafızlık da yapıyor. Projemiz 3 yıldır sürüyor, 60 hafız adayı öğrenci var. Yaklaşık 40 öğrenci de hafız oldu. Ravzanur, 1 yıl da hafız oldu. Bu sürenin 3 ayını da uzaktan eğitimle Kur'an kursu hocalarının dinlemesiyle 15 Haziran'da tamamladı. Başta annesi olmak üzere öğretmenleri ve kurstaki hocalarının desteğiyle hayalini gerçekleştirdi. Geç başladı, erken bitirdi." dedi.

Merkez Kız Kuran Kursu Öğreticisi Huriye Sayar da 12 ay gibi kısa sürede hafız olan Ravzanur'un başarısından büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Kur'an'ı Braille alfabesiyle elleriyle okudu, gönlüyle gördü ve hep dokunarak sevdi. Kendisiyle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Ortaokul öğrencisi görme engelli Ravzanur 12 ayda hafız oldu

Kaynak: AA

Manşet

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