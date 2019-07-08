Ortaokul öğrencisi ebabil kuşunun hayatını kurtardı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sıcak havalar nedeniyle halsiz düşen ebabil kuşu, ortaokul öğrencisinin duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.

İlçenin Kavaklı Mahallesi'nde yürüyen ortaokul öğrencisi Dilara Erol, önüne düşüp çırpınan kuşu evine getirdi.

Babasına kuşun fotoğraflarını atan Erol, bunun ebabil kuşu olabileceğini öğrenince bir veterinere götürdü.

Veterinerde kontrolleri yapılan kuşun sıcak havalar nedeniyle susuzluktan halsiz düşmüş olabileceği belirtildi.

Herhangi bir yarası bulunmayan kuş, bakımın ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA