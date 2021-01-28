Ortaokul öğrencilerinin kodladığı robotlardan "Erik Dalı" performansı
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Ortaokul öğrencilerinin kodladığı robotlardan "Erik Dalı" performansı

28.01.2021 20:33 | Son Güncelleme: 28.01.2021 21:07

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren bilgi evlerinde öğrenim gören öğrencilerce kodlaması yapılan robotların "Erik dalı" performansı beğeni topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren bilgi evlerinde öğrenim gören öğrencilerce kodlaması yapılan robotların "Erik dalı" performansı beğeni topladı.

Çocukların çok yönlü gelişimlerine destek olmak amacıyla hizmet veren bilgi evlerinde eğitim alan ortaokul öğrencileri, robotik kodlama eğitimleri alıyor.

Öğrenciler, bu kapsamda algoritma öğreniyor ve eğlenceli şekilde uyguluyor.

Robotik kodlama proje grubundaki öğrencilerin geliştirdikleri robotlar, "Erik Dalı" şarkısı eşliğinde hareket etti.

Öğrencilerin cep telefonu ile bu anları kaydettiği ve sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda beğeni aldı.

Ortaokul öğrencilerinin kodladığı robotlardan 'Erik Dalı' performansı
Ortaokul öğrencilerinin kodladığı robotlardan 'Erik Dalı' performansı
Ortaokul öğrencilerinin kodladığı robotlardan 'Erik Dalı' performansı
Ortaokul öğrencilerinin kodladığı robotlardan 'Erik Dalı' performansı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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