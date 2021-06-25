Ortaokul Öğrencilerine Deniz Sporları Eğitimi Verildi - 25 Haziran 2021

Foça'da Ortaokul öğrencilerine rüzgar sörfü, yelken ve deniz kanosu eğitimleri verildi.

Foça'da Ortaokul öğrencilerine rüzgar sörfü, yelken ve deniz kanosu eğitimleri verildi…

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE DENİZ SPORLARI EĞİTİMİ VERİLDİ

Foça Windsurf & Yelken Kulübü ve Foça Belediyesi'nin düzenlediği "Bağımlı Olma, Sporcu Ol" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında ortaokul öğrencilerine deniz sporları eğitimleri verildi.

Foça Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ve Leon Otel'in destek verdiği proje kapsamında Bağarası Cemil Midilli Ortaokulunun 12-15 yaş arası 13 öğrencisine, 21-24 Haziran tarihlerinde 15 saatlik rüzgar sörfü, yelken ve deniz kanosu eğitimleri verildi. Yanı sıra öğrencilere doğa ve çevre, bağımlılıklarla mücadele konularında bilgiler öğretildi.

Foça İngiliz Burnunda düzenlenen sertifika töreninde, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediyesi Meclis Üyesi Kenan Düzgün, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zülfiye Karadeniz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Özdem, Foça Liman Başkanı Vekili Levent Karalom, Bağarası Cemil Midilli Ortaokulu Müdür Yardımcısı Güvenç Bulgurcu, Leon Otel temsilcisi Erkan Akçay ve Foça Windsurf & Yelken Kulübü Başkanı Beden Eğitimi Öğretmeni Ercan Safran, tüm katılımcılara ve eğitmenler Emirhan Ağıl ve Arda Karabulut ile proje ekibi öğretmeni Tayfun Tozkoparan'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre