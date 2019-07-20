Ortaokul öğrencilerinden şehitlik ziyareti

Şehitleri unutmayan öğrencilere ziyaret esnasında TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert , Eskişehir Vali yardımcısı Alper Balcı ve Eskişehir Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Ahmet Nuri Oğuz' da katıldı.

TÜGVA Eskişehir organizesinde yapılan etkinlikte; vatanın ve milletinin ebedi varlığı, devletin bölünmez bütünlüğü ve tüm mukaddesatı uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimiz için Kur'anı Kerim okundu, dua edildi.

Şehitlik ziyareti sırasında öğrencilere konuşma yapan Sert "Siz değerli kardeşlerime abiniz olarak iki tane tavsiyem var. Buradaki ve Tüm coğrafyamizdaki tüm şehitlerimize bizim bir vefa borcumuz var. Bizler ve ailelerimiz rahat yaşasınlar diye canlarını veren şehitlerimiz için bizim de yapabileceklerimiz var. Bunlardan birincisi ne olursa olsun yapmış olduğunuz her işi özenerek yapın. Ailemize, öğretmenlerimize, devletimize karşı aldığınız sorumluluklar da yapmış olduğumuz işi en iyi yaparak onlara bir nebze olsun vefa borcumuzu ödemiş oluruz. İkincisi ise tüm şehit yakınları ve gazilere elimizden geldiğince destek ve yardımcı olalım. Onlara emanet gözüyle bakalım. " diyerek sözü Alper Balcı' ya bıraktı. Balcı çocuklara şehitlik kavramının ne demek olduğundan ve bizzat tanıdığı şehit hikâyelerinden bahsetti.

Ziyaret esnasında öğrenciler İl temsilcisinden Eskişehirspor ve Ata binme etkinliği için söz aldılar.

Kaynak: Bültenler