Ortaokul Öğrencilerinden Şehit Annelerine Mektup

SİVAS'ta, Selçuk Ortaokulu öğrencileri, ' Zeytin Dalı Harekatı'na destek için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret edip, yazdıkları mektupları verdi.

Selçuk Ortaokulu'nun 8'inci ve 7'nci sınıf öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Burada şehit anneleri, eşleri ve kardeşleriyle bir araya gelen 15 öğrenci, yazdıkları mektupları ve beraberinde getirdikleri karanfilleri kadınlara verdi. Ecem İkra Ceylan, yazdığı mektubu okurken, şehit anneleri, gözyaşlarını tutamadı. Öğrenciler, ayrıca kendi aralarında topladıkları bir miktar parayı da destek için Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağışladı.

Dernek Başkanı Mustafa Hızal, "Bugün şehit annelerimizin ve eşlerinin gözyaşları akıyorsa bilin ki bu mutluluk gözyaşlarıdır. Çünkü onlar için ne mutlu ki bu vatana evlatlarını şehit verdiler. Bu vatan için kanlarını, canlarını feda o şehitlerimiz, Peygamber efendimize komşu oldular. Dolayısıyla bugün Afrin'de şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'miz bu vatana kast edenlere karşı bir mücadele içindeler. Biz, bu vatan için daha nice gençler yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz, şehit annelerimizin ve eşlerinin yanında oldular. Allah, onlardan razı olsun. Biz birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız sürece bu vatanımızı, bu milletimizi hiç kimse bölemeyecektir" diye konuştu.

Öğrenciler, daha sonra şehitlerin eşyalarının bulunduğu müzeyi gezdi.

- Sivas