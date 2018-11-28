Ortaokul Öğrencilerinden "Kesi-Yorum" Sergisi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 5.6. ve 7. sınıf öğrencilerinin portre ve gözlük tasarımlarının yer aldığı "Kesi-yorum" adlı sergi açılışı gerçekleştirildi. 275 eserin yer aldığı serginin 15 Aralık 2018 tarihine kadar sanat severlerin ziyaretlerine açık olacağı bildirildi.

GKV Özel Okulları Görsel Sanatlar Zümresi Başkanı Hayal Bazoğlu rehberliğinde ortaokul öğrencileri tarafından tasarlanarak yapılan toplam 275 eserin yer aldığı "Kesi-yorum" adı verilen serginin açılış törenine GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, GKV Özel Okulları Yabancı Diller Direktörü Cristina Gültekin, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel Ortaokulu Müdür Yardımcısı Yeliz Bircan, Görsel Sanatlar Öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. 15 Aralık tarihine kadar sanat severlerin ziyaretine açık kalacak olan serginin ilk günden itibaren yoğun ilgi gördüğü ifade edildi. - GAZİANTEP