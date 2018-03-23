Ortaokul Öğrencilerinden 'Kanserle Konuşalım' Projesi

İZMİR'deki Barbaros Hayrettin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na katılıp, onay aldıkları 'Kanserle konuşalım' projesi kapsamında, kanser hastalarıyla iletişim kurup, onlara karşı kullanılması gereken kelimeler ile söylenmemesi gerekenleri belirledi.

Barbaros Hayrettin İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gören 8'inci sınıf öğrencileri, öğretmenleri Hakan Çildan'ın öncülüğünde hazırladıkları 'Kanserle konuşalım' projesiyle TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na katılıp, onay aldı. Projenin daha çok kişiye ulaştırılması için Çildan ve öğrencileri, 'kanserlekonusalim.tr.gg' internet sitesini oluşturdu. Proje kapsamında, hastaneleri gezip, kanser hastalarıyla sohbet eden öğrenciler, hastaları sevindiren ve üzen kelimeleri belirledi. Öğrenciler, kurdukları internet sitesinde, kanser hastalarının hayat hikayelerine de yer verdi.

'KANSERİ KELİMELERLE YENELİM'

Okulun proje sorumlusu, Türkçe öğretmeni Hakan Çildan, amaçlarının, daha çok kişiye ulaşarak, kanser hastalarının hastalığı yenmesine yardımcı olmak olduğunu söyledi. Çildan, "Bu projede amacımız, kanser hastalarının aslında aldıkları ilaç kadar söylenen kelimelerle de iyileşme göstermesidir. Aslında her hastalığın temelinde moral yatar. Biz de onlara moral veren kelimeleri araştırıp, tedavi sürecinde destek olmak istedik. Onları olumsuz şekilde etkileyen kelimelerle olumlu etkileyen kelimeleri belirledik. Böylece kanseri yenen kelimeler ile kansere yenilen kelimeleri oluşturduk. Kanseri yenen kelimeleri, herkese duyurmak istiyoruz. Bu hastalığa sahip kişilere moral veren kelimelerle hastalığı yenmeyi amaçlıyoruz. Kelimeler kanseri tedavi edecek en iyi ilaçtır diyoruz. Hastalardan güzel tepkiler de alıyoruz" diye konuştu.

'İYİLEŞECEKSİN, SANA HİÇBİR ŞEY OLMAYACAK'

Projeye katılan ve kanser hastalarıyla konuşup, onları dinleyerek, gözlem yapan 8'inci sınıf öğrencilerinden Büşra Selvi, hastaların olumlu kelimeler duyduğunda iyileşme süreçlerinin hızlandığını kaydetti. Selvi, 'Kanserle konuşalım' projesinde, 'kanseri yenen kelimeler' belirlemeye çalışarak, kanser hastalarıyla konuşulurken, bu kelimelerin kullanılmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. Selvi, kelimelerden bazılarını şöyle sıraladı:

"İyisin, sıkıntı olmaz, hastalığı yeneceksin, seni seviyoruz, sana hiçbir şey olmayacak, iyileştin, iyileşeceksin, başaracaksın, güzel günler"

'BAZI KELİMELER HASTALARI ÜZÜYOR'

Görüştüğü hastaların söyledikleri sözler üzerinden gözlem yapan 8'inci sınıfı öğrencisi Tuğba Özbek ise "Hastalarla görüşerek, onları mutlu eden kelimeleri bulmaya çalışıyoruz. Bazı kelimeler hastaları gerçekten üzüyor. Bunlar, 'kanser, kemoterapi, son evre, bizim de hastamız vardı, çok kötü olmuş, daha çok gençsin, ölecek miyim' gibi kelimeler" dedi.

Öğrencilerden Filiz Saday da hastalarla konuşurken, çok etkilendiğini belirterek, "Hastalarla konuşurken, güzel tepkiler de aldık. Etkilendiğimiz anlar da oldu. Bazı hastalar 'Neden bize acıyan gözlerle bakıyorsunuz?' demişti. Biz çok dikkat ediyorduk oysa ki bu duruma; ama bu bizim suçumuz değildi. Çünkü çevrelerindeki insanlar, o gözle baktıkları için öyle düşünüyorlar; ama biz, bu proje sayesinde bu algıyı değiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

- İzmir