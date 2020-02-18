Ortaokul öğrencilerinden İdlib'deki savaş mağdurlarına gıda ve kıyafet yardımı

18.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:34

Osmaniye Saimbey Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerince toplanan 1 tır dolusu gıda ve kıyafetler, Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurlarına gönderildi.

Okul Müdürü İbrahim Karayiğit, okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, kampanyaya destek veren ailelere teşekkür etti.



İdlib'de yaşanan ve yürekleri burkan acı olaylara sessiz ve duyarsız kalamadıklarını ifade eden Karayiğit, "Müslüman kardeşlerimiz orada çaresiz durumdayken rahat uyuyamazdık. Elimizden geldiğince İdlib halkına destek vermeyi kendimize borç bildik. Dolayısıyla maddi manevi paylaşımda bulunmak, yanlarında olduğumuzu onlara hissettirmek, aynı zamanda öğrencilerimizde merhamet ve yardımseverlik duygularını geliştirmek niyetiyle başlattığımız kampanyanın ardından bugün yardım tırını yola çıkarıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Saimbey Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Fatih Özdokur da İdlib için öğrenci, öğretmen ve velilerce tek yürek olduklarını belirtti.



Mazlumun yanında olan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Özdokur, "5 gündür okulumuzun kıymetli ve değerli öğretmenleri ve velileri ile tam bir aile ortamında, çocuklarımıza yardımlaşmanın önemini öğretirken, İdlib'de yardım bekleyen çocukların ailelerinin de derdine derman olmaya çalıştık. Müslüman kardeşlerimize bu yardımlarımızla birlikte dualarımızı gönderiyoruz." dedi.

Yardım tırı, okunan duanın ardından İdlib'e uğurlandı.

Kaynak: AA