Ortaokul öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ortaokul öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Mersin'de ortaokul öğrencileri, okul bahçesinde 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

15.10.2019 12:09
Ortaokul öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Mersin'de ortaokul öğrencileri, okul bahçesinde 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.


Merkez Yenişehir ilçesindeki Kocavilayet Ortaokulu öğrencileri, Türkçe öğretmeni Ali Tamam öncülüğünde okul bahçesinde 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturdu. Bulundukları alana dev Türk bayrağı da açan öğrenciler, müzikle destekledikleri etkinliklerini, "Devletimizin, ordumuzun, güvenlik güçlerimizin yanındayız" mesajı ile tamamladı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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