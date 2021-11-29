Ortaokul Öğrencilerinden Alkışlanacak Kampanya

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - Okulu ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, öğrencilere bu duyarlı davranışları için teşekkür etti.

Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulunda 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri sırasında, okul öğretmenlerinden Fatma Cerrah koordinasyonunda 5 ve 6'ncı sınıf öğrenciler bir kampanya başlattı. Öğrenciler, harçlıklarını biriktirerek sokakta yaşayan kedi ve köpekler için mama aldı. Mamaların can dostlarına ulaştırılması için İnegöl Belediyesi ile de irtibata geçildi.

"SOKAK HAYVANLARININ HEM SAHİPLENİLMESİNİ HEM DE ONLARA İYİ DAVRANILMASINI İSTİYORUZ"

Bugün İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri mamaları teslim almaya okula gitti. Belediye Başkanı Alper Taban da ekiplerle birlikte okula giderek öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu duyarlı davranışları için öğrencilere teşekkür eden Başkan Alper Taban, "Bizler yaratılan her canlıyı seviyoruz, önemsiyoruz. Sokaklarda gezen sahipsiz hayvanlarımız var. Bunların hem sahiplenilmesini istiyoruz hem de onlara iyi davranılmasını istiyoruz. Bizler Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimizde can dostlarımız için çok güzel imkanlar sunuyoruz. Yaralanan, tedaviye ihtiyacı olan tüm hayvanları orada iyileştirip yeniden doğal ortamına salıyoruz. Aynı zamanda doğada beslenebilmeleri için de beslenme alanları oluşturuyoruz. Sizler bu davranışınızla can dostlarımız konusunda ne kadar duyarlı olduğunuzu gösterdiniz. Harçlıklarınızı böyle faydalı bir iş için biriktirmeniz bizleri mutlu etti. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerin bilinçli olması bizim için önemli" ifadelerinde bulundu.

Öğrencilerle sohbet edip sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmaların da anlatıldığı buluşmada, ayrıca öğrencilere hediyeler verildi. Okula barınaktan bir köpek sahiplendirilmesi kararlaştırılırken, köpek için mama kabı ve suluk da hediye edildi.

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