Ortaokul Öğrencilerinden 15 Temmuz Klibi (1)

Kayseri'de ortaokul öğrencileri, müzik öğretmenlerinin 15 Temmuz anısına bestelediği türküyü, darbe girişimi sırasında saldırıya uğrayan yerlerde seslendirerek klip hazırladı.



Refika Küçükçalık Ortaokulunda görev yapan müzik öğretmeni Abdullah Köse, 15 Temmuz'un birinci yılı dolayısıyla darbe girişimini anlatan "Bizim Türkümüz" adlı eseri besteledi.



Okulun 7. ve 8. sınıf öğrencileri, türküyü, darbe girişimi sırasında saldırıya uğrayan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şehit Ömer Halisdemir'in mezarı başta olmak üzere birçok yerde seslendirdi.



Öğretmen Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'u çocukların diliyle anlatmak için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.



Projenin tasarımını ve yönetmenliği kendisinin yaptığını belirten Köse, "Okul olarak 15 Temmuz'un anısına böyle bir proje gerçekleştirdik. Çocuklarımızın 15 Temmuz'u anlamasını ve unutmamasını istiyoruz. Türkünün söz ve müziği bana ait. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.



Türküyü seslendiren öğrencilerden İldayda Kurt ise "15 Temmuz'u unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı göstermek için projeyi gerçekleştirdik. Böyle bir projeye de yer aldığım için çok gururluyum. Bu iş bana mutluluk verdi." dedi.



Öğrencilerden Uygurhan Köse, 15 Temmuz ruhunu yeniden yaşamak için bu projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.



İclal Yeter de "Bu projede bulunmak gerçekten gurur verici. Projeyle 15 Temmuz'un ne kadar kötü bir şey olduğunu unutmamayı ve unutturmamayı amaçladık." ifadelerini kullandı.



Öğrencilerin klip hazırladığı türkünün sözleri şöyle:



"Türkiye'm sağlam dur yıkılmazsın sen/Gönüller içinde bir tanesin sen/Şerefinle yaşa gururunla sen/Destanların şahı Türkiye'msin sen/Bu hilal bizim, bu yıldız bizim/Şehidimizin kanı, bu bayrak bizim/Bu vatan bizim, bu devlet bizim/Yeniden tarih yazan, bu millet bizim/Çanakkale türküsünü yazan bu millet/Bir ölürse, bin dirilir yine bu millet/Dahili ve harici düşman gelse de/Yıkılmadı yıkılmaz yine bu millet/Ezanlar, selalar susmaz bu yurtta/Bin yıllık tarihi yaşar ruhunda/Her karış toprağa dualarıyla/Vatanı severiz Allah aşkıyla."