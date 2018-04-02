Ortaokul Öğrencileri Yavuzeli'nde Fidan Dikti

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri Orman Haftası etkinlikleri kapsamında "Her öğrenci bir fidan, Her fidan bir yaşam" sloganıyla Yavuzeli ilçesinde fidan dikti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulları ve ÇEVKUR işbirliğiyle öğrenciler Dünya Orman Haftası'na dikkat çekmek amacıyla Yavuzeli'nde ağaç dikme etkinliği düzenledi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokul Müdür Yardımcısı Korkut Özkeleş ve Rehber Öğretmen Suzan Bağcı, bu etkinliğin temel amacının doğal çevrenin korunması ve yaşatılması olduğunu ve ormanların insan ve tabiat için önemi öğrencilere göstererek evrensel duyarlılığın artırılması hedeflendiğini ifade etti. Ormanların bir ülkenin akciğerleri ve en büyük zenginlik kaynağı olduğunu belirten Kolej Vakfı öğrencileri de, ormanları korumanın herkesin en önemli insanlık görevi olduğunu belirterek ağaç dikme çalışmalarına katılımının önemine vurgulayarak "Öğretmenlerimizin rehberliğinde sürdürdüğümüz fidan dikme çalışmalarından büyük bir haz aldık. Geçmiş dönemlerde bölgemizin önemli sedir ormanlarıyla kaplı olduğunu tarihi kaynaklardan öğreniyoruz. Hedefimiz ülkemizin dört bir yanında ormanlar yetiştirmek olmalı. Bizler de bu günün anısına fidanlarımızı toprakla buluşturduk" dedi. - GAZİANTEP