Ortaokul öğrencileri uzaktan eğitim ile 20 günde 10 Kasım'a hazırlandı
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Ortaokul öğrencileri uzaktan eğitim ile 20 günde 10 Kasım'a hazırlandı

10.11.2020 11:43 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:48
Ortaokul öğrencileri uzaktan eğitim ile 20 günde 10 Kasım'a hazırlandı

Kayseri'de Kadir Has Ortaokulu öğrencileri, 20 günlük uzaktan eğitim ile 10 Kasım için ritim hazırlığı yaptı.

Kayseri'de Kadir Has Ortaokulu öğrencileri, 20 günlük uzaktan eğitim ile 10 Kasım için ritim hazırlığı yaptı.

Melikgazi ilçesinde bulunan Kadir Has Ortaokulu öğrencilerinden oluşan ritim topluluğu, Müzik öğretmenleri Nihal Uğur ile birlikte 10 Kasım'da ritim çalabilmek için zoom üzerinden 20 gün çalıştı. Bugün okulda düzenlenen etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından ritim topluluğundaki öğrenciler keman, darbuka ve davullarla ritim çalarken, müzik öğretmenleri Nihal Uğur da şarkılar seslendirdi.

Okulların açık olmamasının değerlerin kaybedilmemesine engel olmadığını söyleyen Kadir Has Ortaokulu Müzik Öğretmeni Nihal Uğur, "Atatürk dünyada ve Türkiye'de çok önemli bir lider ve bu günün güzel bir şekilde anılması gerektiğine inanıyorum ben her zaman. Dolayısıyla öğrencilerimizle de zoom üzerinden güzel bir etkinlik hazırladık, güzel bir program yaptık. Onlarla da bu ruhu paylaşmak gerektiğin düşünüyorum. Okulların açık olmaması, bu ruhu kaybetmemize sebep değil. Onlarla hep birlikte yine bu ruhu devam ettireceğiz. Bu vesile ile de Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve sevgi ile anıyorum" dedi. - KAYSERİ

Ortaokul öğrencileri uzaktan eğitim ile 20 günde 10 Kasım'a hazırlandı
Ortaokul öğrencileri uzaktan eğitim ile 20 günde 10 Kasım'a hazırlandı
Ortaokul öğrencileri uzaktan eğitim ile 20 günde 10 Kasım'a hazırlandı
Ortaokul öğrencileri uzaktan eğitim ile 20 günde 10 Kasım'a hazırlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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