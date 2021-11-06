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Ortaokul öğrencileri taekwondo kursunda enerjilerini atıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ortaokul öğrencileri taekwondo kursunda enerjilerini atıyor

Düzce Yeşiltepe Ortaokulu öğrencileri, okulda düzenlenen taekwondo kursunda hem spor yapıyor hem de enerjilerini atıyorlar.

DÜZCE (İHA) - Düzce Yeşiltepe Ortaokulu öğrencileri, okulda düzenlenen taekwondo kursunda hem spor yapıyor hem de enerjilerini atıyorlar.

Düzce'de okullarda spor faaliyetleri hızla devam ediyor. Bu kapsamda il genelinde birçok okulda çeşitli branşlarda spor kursları düzenlenirken Düzce merkeze bağlı Kalıcı Konutlar Bölgesi'nde bulunan Yeşiltepe Ortaokulu'da öğrencileri için taekwondo kursu düzenledi.

Kursta öğrencilere Milli Antrenör Hakan Şengönül tarafından taekwondo felsefesinin yanı sıra spor alışkanlığının da kazandırılması için eğitimler veriliyor. Öğrenciler ise yaptıkları taekwondo hareketleri ile enerjilerini atarak sağlıklı yaşıyorlar. - DÜZCE

Ortaokul öğrencileri taekwondo kursunda enerjilerini atıyor

Ortaokul öğrencileri taekwondo kursunda enerjilerini atıyor

Ortaokul öğrencileri taekwondo kursunda enerjilerini atıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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