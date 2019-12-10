Ortaokul öğrencileri otobüs durağında buldukları parayı belediyeye teslim etti
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Ortaokul öğrencileri otobüs durağında buldukları parayı belediyeye teslim etti

Denizli'nin Çivril ilçesinde 12 yaşındaki ortaokul öğrencileri Ali Halis Ulus ve Zekeriya Emir Özen, otobüs durağında buldukları 750 lirayı belediye görevlilerine teslim etti.

10.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:00
Ortaokul öğrencileri otobüs durağında buldukları parayı belediyeye teslim etti

'nin ilçesinde 12 yaşındaki ortaokul öğrencileri Ali Halis ve Zekeriya Emir Özen, otobüs durağında buldukları 750 lirayı belediye görevlilerine teslim etti.


Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos Ortaokulu'nda okuyan Ulus ve Özen sabah okula gitmek için bekledikleri otobüs durağında bir çanta buldu. Çantanın içinde para olduğunu gören ikili bir süre sahibini aradı.


İçinde 750 lira olan çantanın sahibini bulamayan iki öğrenci, paraları belediye teslim etti.


Öğrenciler, çata sahibinin bir an önce bulunmasını umduklarını fade etti.

Çanta sahibinin bulunması için güvenlik kamerası kayıtlarının inceleneceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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