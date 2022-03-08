ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ MUTFAKTA HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

AMASRA, BARTIN (DHA) - BARTIN'ın Amasra ilçesinde liseye hazırlanan ortaokul öğrencilerine yönelik yemek yarışması düzenlendi. Çeyrek finalde 12 öğrenci yarıştı.

Liselere geçiş sınavı için hazırlanan ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerinin sınav streslerinin azaltılması, öğrencilerin el becerilerini artırmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için Amasra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Genç Şef Yöresel Yemek Yarışması' düzenlendi. Gerçekleştirilen ön elemenin ardından çeyrek finale kalmayı başaran 12 öğrenci, Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mutfağında 1 saatlik zaman diliminde yöresel yemekler yaparak hünerlerini gösterdi. Yarışmanın finali 18 Mayıs günü finalde yarışacak.

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, 'Bu yarışmanın bizler için önemi çok büyüktür. Velilerimiz çocuklarımızın 8'inci sınıfa geldiklerinde sınav stresi olduklarını biliyoruz. Bizlerde okulumuz ve ilçe milli eğitim müdürümüz bizlere böyle bir projeyle geldiklerinde bizde bu projeyi destekleyerek, katkı sağladık' dedi.