Ortaokul öğrencileri Mehmetçiğe yazdıkları mektupları teslim etti
Haberler » Güncel » Ortaokul öğrencileri Mehmetçiğe yazdıkları mektupları teslim etti - Haber

Ortaokul öğrencileri Mehmetçiğe yazdıkları mektupları teslim etti

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde ortaokul öğrencilerinin "Mektup Günü" kapsamında kaleme aldığı mektuplar, Türkiye'nin değişik yerlerinde görev yapan Mehmetçiklere gönderilmek üzere İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu'na teslim edildi.

15.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:26
Ortaokul öğrencileri Mehmetçiğe yazdıkları mektupları teslim etti

'in merkez ilçesinde ortaokul öğrencilerinin "Mektup Günü" kapsamında kaleme aldığı mektuplar, Türkiye'nin değişik yerlerinde görev yapan Mehmetçiklere gönderilmek üzere İl Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu'na teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığına gelen Karesi Kayabey Şehit Ferruh Kulaoğlu Ortaokulu öğrencileri, mektupları Hekimoğlu'na verdi.

Hekimoğlu, "Öğrencilerimize, kahraman askerlerimize destek olmak amacıyla getirdikleri mektuplardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu ziyaret bizi, çok mutlu etti. Bu ziyarette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Okulun Türkçe öğretmeni Gökhan Ayverdi ise "Okul olarak Balıkesir İl Jandarma Komutanlığını ziyaret edip kahraman askerlerimize öğrencilerimizin yüreklerindeki kocaman vatan sevgisi ile yazdıkları mektup takdim ettik." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler