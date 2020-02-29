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Ortaokul öğrencileri masa tenisinde Isparta'yı temsil edecek

Yıldızlar Kategorisi Masa Tenisi Isparta İl Birinciliği sonuçlandı, Kerem Küçüktepe, Çağan Gönendi ve Efe Hayta 26-27 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak grup müsabakalarında Isparta'yı temsil edecek.

29.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:41
Ortaokul öğrencileri masa tenisinde Isparta'yı temsil edecek

Yıldızlar Kategorisi Masa Tenisi İl Birinciliği sonuçlandı, Kerem Küçüktepe, Çağan Gönendi ve Efe Hayta 26-27 Mart tarihlerinde 'da yapılacak grup müsabakalarında Isparta'yı temsil edecek.


Isparta Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından 26-27 Şubat 2019 tarihinde düzenlenen Yıldızlar Kategorisi Masa Tenisi Isparta İl Birinciliği sonuçlandı. Müsabakalar sonucunda Boğaziçi Koleji birinci, Ülkü Orta Okulu ikinci, Özel Rota Koleji üçüncü ve Sütçüler Orta Okulu dördüncü oldu. Birinci olan Boğaziçi Koleji Ortaokulundan Kerem Küçüktepe, Çağan Gönendi ve Efe Hayta 26-27 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak grup müsabakalarında Isparta'yı temsil edecek. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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